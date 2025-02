Worldline: nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 08:52









(CercleFinance.com) - Worldline annonce que son conseil d'administration a décidé de nommer Pierre-Antoine Vacheron en qualité de directeur général à compter du 1er mars. Il succèdera à Marc-Henri Desportes qui exerce la fonction par intérim depuis octobre 2024.



Pierre-Antoine Vacheron bénéficie de plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs des paiements, de la vente au détail et de la banque, plus récemment en tant que directeur général payments du groupe BPCE et directeur général de Natixis Payments.



Le conseil a considéré que la société nécessitait un nouveau profil externe. Ses priorités comprendront 'la transformation de la performance de Worldline, l'amélioration de l'expérience client et la promotion des talents et de la culture d'entreprise'.





