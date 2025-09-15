Worldline nomme Srikanth Seshandri nouveau dirfin

L'image d'illustration montre un logo de la société de paiement Worldline

(Reuters) -Worldline a annoncé lundi la nomination de Srikanth Seshandri au poste de directeur financier et membre du comité exécutif, effective depuis le 8 septembre.

"Son expérience internationale étendue ainsi que son expertise dans la gestion d’environnements financiers complexes constituent des atouts importants pour accompagner la transformation continue de Worldline", a déclaré Pierre-Antoine Vacheron, directeur général du groupe, dans un communiqué.

Srikanth Seshandri, précédemment directeur du Trésor et du financement chez Alstom, succède à Gregory Lambertie, "qui a choisi de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles", selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)