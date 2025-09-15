 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 917,87
+1,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Worldline nomme Srikanth Seshandri nouveau dirfin
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 09:24

L'image d'illustration montre un logo de la société de paiement Worldline

L'image d'illustration montre un logo de la société de paiement Worldline

(Reuters) -Worldline a annoncé lundi la nomination de Srikanth Seshandri au poste de directeur financier et membre du comité exécutif, effective depuis le 8 septembre.

"Son expérience internationale étendue ainsi que son expertise dans la gestion d’environnements financiers complexes constituent des atouts importants pour accompagner la transformation continue de Worldline", a déclaré Pierre-Antoine Vacheron, directeur général du groupe, dans un communiqué.

Srikanth Seshandri, précédemment directeur du Trésor et du financement chez Alstom, succède à Gregory Lambertie, "qui a choisi de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles", selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank