 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iliad : chiffre d'affaires et abonnés en hausse au troisième trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 19/11/2025 à 08:40

( AFP / MIGUEL MEDINA )

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l'opérateur Free, a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en hausse, lors de la publication de ses résultats financiers trimestriels.

Sur la période, le groupe présent en France, Italie et Pologne a vu ses ventes atteindre 2,6 milliards d'euros, en hausse de 2,1% par rapport à la même période l'année précédente.

En France, son principal marché, Iliad voit son chiffre d'affaires reculer, à 1,7 millions d'euros (-0,2%), mais son nombre d'abonnés progresse légèrement, "dans un contexte de marché qui reste très concurrentiel".

Free compte désormais 23,2 millions de clients, dont 15,7 millions sur le mobile, incluant les abonnés et les forfaits prépayés.

Le groupe réalise sa meilleure progression en Italie, où son chiffre d'affaires trimestriel connaît une hausse de 10%, et atteint 320 millions d'euros.

En Pologne, ses ventes progressent de 4%, à 625 millions d'euros.

Sur l'ensemble de ces territoires, le nombre d'abonnés du groupe atteint désormais 52 millions au troisième trimestre.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a connu une forte accélération de son bénéfice net, qui s'établit à 840 millions d'euros, soit une hausse de 86,8%.

Sur cette même période, l'excédent brut d'exploitation après loyers (Ebitdaal), son principal indicateur de rentabilité, atteint 3,1 milliards d'euros, en hausse de 5,6%.

Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • CGG (Crédit: / CGG)
    Viridien instaure une gouvernance dissociée
    information fournie par AOF 19.11.2025 08:46 

    (AOF) - Le conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de président et de directeur général. Sophie Zurquiyah continuera d’exercer la présidence du conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l’issue de son mandat d’administrateur, soit ... Lire la suite

  • Un employé de la NASA devant une carte du monde affichant les informations transmises par satellites, lors d'une exposition immersive au siège de la NASA à Washington, le 21 juin 2023 ( AFP / Stefani REYNOLDS )
    Climat: le risque d'être "dans le noir" sans satellites américains, avertit un scientifique
    information fournie par AFP 19.11.2025 08:39 

    La chute des budgets consacrés par les États-Unis à l'observation par satellite de la planète risque de nous plonger "dans le noir", avec une météo moins fiable et moins de données pour les climatologues, avertit le numéro deux d'un organisme d'observation crucial ... Lire la suite

  • Des fragrances dans un laboratoire. (illustration) ( AFP / MICHAEL MATTHEY )
    Interparfums ne peut pas établir des prévisions de ventes pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.11.2025 08:39 

    Interparfums a annoncé mercredi dans un communiqué ne pas être en mesure d'estimer son chiffre d'affaires pour l'année prochaine, et observe un ralentissement de sa croissance en 2025. "La multiplicité des paramètres, favorables et défavorables, nous empêchent, ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : Les cours sont à des niveaux intéressants
    KLEPIERRE : Les cours sont à des niveaux intéressants
    information fournie par TEC 19.11.2025 08:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank