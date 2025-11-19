information fournie par Boursorama avec AFP • 19/11/2025 à 08:40

Iliad : chiffre d'affaires et abonnés en hausse au troisième trimestre

Le groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l'opérateur Free, a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en hausse, lors de la publication de ses résultats financiers trimestriels.

Sur la période, le groupe présent en France, Italie et Pologne a vu ses ventes atteindre 2,6 milliards d'euros, en hausse de 2,1% par rapport à la même période l'année précédente.

En France, son principal marché, Iliad voit son chiffre d'affaires reculer, à 1,7 millions d'euros (-0,2%), mais son nombre d'abonnés progresse légèrement, "dans un contexte de marché qui reste très concurrentiel".

Free compte désormais 23,2 millions de clients, dont 15,7 millions sur le mobile, incluant les abonnés et les forfaits prépayés.

Le groupe réalise sa meilleure progression en Italie, où son chiffre d'affaires trimestriel connaît une hausse de 10%, et atteint 320 millions d'euros.

En Pologne, ses ventes progressent de 4%, à 625 millions d'euros.

Sur l'ensemble de ces territoires, le nombre d'abonnés du groupe atteint désormais 52 millions au troisième trimestre.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a connu une forte accélération de son bénéfice net, qui s'établit à 840 millions d'euros, soit une hausse de 86,8%.

Sur cette même période, l'excédent brut d'exploitation après loyers (Ebitdaal), son principal indicateur de rentabilité, atteint 3,1 milliards d'euros, en hausse de 5,6%.