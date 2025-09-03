Worldline : niveaux signal d'alerte à la baisse majeur, sous 2,67E
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 14:10
Plus de support détectable avant la zone des 2,10E oblique baissière moyen terme.
Valeurs associées
|2,6920 EUR
|Euronext Paris
|-3,89%
A lire aussi
-
Croulant sous les dettes, une commune béarnaise autoproclamée "principauté" voit ses finances reprises en main par la préfecture
D'après la Chambre régionale des comptes, une augmentation de presque 18% des recettes de fiscalité est nécessaire pour combler le trou dans les comptes de la commune. C'est désormais le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui va gérer les finances de Laàs, petite ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Air Lease, précisions sur Dollar Tree, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable pour le Dow ... Lire la suite
-
Une "prise en main par l'ultra gauche" : le mouvement du 10 septembre "a changé d'orientation", selon les services de renseignement
Lancé sur les réseaux sociaux, l'appel à la mobilisation se matérialise dans des formes hétéroclytes, avec des revendications variées. Le ralliement au mouvement des partis de gauche , LFI en tête, en change la teinte politique, estiment les services français. ... Lire la suite
-
Le roman d'Emmanuel Carrère, "Kolkhoze", fait partie des 15 ouvrages présents dans la première sélection du prix Goncourt, qui sera décerné le 4 novembre, a annoncé mercredi l'Académie Goncourt. Cette sélection pour le plus illustre des prix littéraires français ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer