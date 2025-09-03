Worldline : niveaux signal d'alerte à la baisse majeur, sous 2,67E information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 14:10









(Zonebourse.com) - Worldline valide un niveaux signal d'alerte à la baisse majeur avec la cassure des 2,776E (plus basse clôture historique du 29 août) puis de 2,67E (plus bas historique absolu du 25 juin dernier).

Plus de support détectable avant la zone des 2,10E oblique baissière moyen terme.





Valeurs associées WORLDLINE 2,6920 EUR Euronext Paris -3,89%