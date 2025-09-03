 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Worldline : niveaux signal d'alerte à la baisse majeur, sous 2,67E
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 14:10

(Zonebourse.com) - Worldline valide un niveaux signal d'alerte à la baisse majeur avec la cassure des 2,776E (plus basse clôture historique du 29 août) puis de 2,67E (plus bas historique absolu du 25 juin dernier).
Plus de support détectable avant la zone des 2,10E oblique baissière moyen terme.

WORLDLINE
WORLDLINE
2,6920 EUR Euronext Paris -3,89%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

