Worldline met en œuvre un regroupement de ses actions

Worldline WLN.PA a annoncé mercredi la mise en œuvre du regroupement des actions composant son capital social, par voie d’échange de quarante actions existantes d’une valeur nominale de 0,02 euro chacune contre une action nouvelle à émettre d’une valeur nominale de 0,80 euro.

"Cette opération de regroupement d’actions n’aura aucun impact sur le montant du capital social de la société", indique Worldline dans un communiqué.

La mise en œuvre du regroupement des actions résultera uniquement en la division par quarante du nombre d’actions en circulation et la multiplication corrélative par quarante de leur valeur nominale, souligne le communiqué.

L'opération est sans incidence directe sur la valeur totale des actions Worldline détenues en portefeuille par chaque actionnaire, précise le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)