 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Worldline met en œuvre un regroupement de ses actions
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 07:43

Worldline WLN.PA a annoncé mercredi la mise en œuvre du regroupement des actions composant son capital social, par voie d’échange de quarante actions existantes d’une valeur nominale de 0,02 euro chacune contre une action nouvelle à émettre d’une valeur nominale de 0,80 euro.

"Cette opération de regroupement d’actions n’aura aucun impact sur le montant du capital social de la société", indique Worldline dans un communiqué.

La mise en œuvre du regroupement des actions résultera uniquement en la division par quarante du nombre d’actions en circulation et la multiplication corrélative par quarante de leur valeur nominale, souligne le communiqué.

L'opération est sans incidence directe sur la valeur totale des actions Worldline détenues en portefeuille par chaque actionnaire, précise le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

WORLDLINE
0,2769 EUR Euronext Paris -0,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 09:18

    un titre à 0.02€ cours actuel 0.288€ tu prends 40 titres qu'on annonce à 0.02 = 0.80 actuellement tes 40 titres valent 11.52 perte 10.72 pour 401 titres. Autant les vendre actuellement et revenir après le regroupement et après les annonce de levée de fonds qui devraient suivre aussi pour une société qui vend ses branches. Il restera un tronc vide. Comme on dit en France Wero.Comme pour Atos ne plus rien attendre de Worldline

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank