 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Worldline met en oeuvre le regroupement de ses actions
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 08:21

Worldline annonce la mise en oeuvre du regroupement des actions composant son capital social, par voie d'échange de 40 actions existantes d'une valeur nominale de 0,02 EUR chacune contre 1 action nouvelle à émettre d'une valeur nominale de 0,80 EUR.

Cette opération de regroupement d'actions, approuvée par l'AG extraordinaire réunie le 8 janvier dernier, n'aura aucun impact sur la valeur totale des actions Worldline détenues en portefeuille par chaque actionnaire.

Le nombre d'actions nouvelles à provenir du regroupement est estimé à 56 569 003, et leur nombre définitif sera constaté par le conseil d'administration ou par le directeur général à la fin des opérations de regroupement.

La conversion des actions anciennes en actions nouvelles sera effectuée selon la procédure d'office. À l'issue de la période de regroupement, qui se déroulera du 14 mai (inclus) au 12 juin (inclus), les actions anciennes non regroupées seront radiées.

Les actions nouvelles issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, à compter du 15 juin, 1er jour de cotation, et se verront attribuer un nouveau code ISIN (FR00140182K6).

Valeurs associées

WORLDLINE
0,2788 EUR Euronext Paris -0,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank