Worldline met en oeuvre le regroupement de ses actions
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 08:21
Cette opération de regroupement d'actions, approuvée par l'AG extraordinaire réunie le 8 janvier dernier, n'aura aucun impact sur la valeur totale des actions Worldline détenues en portefeuille par chaque actionnaire.
Le nombre d'actions nouvelles à provenir du regroupement est estimé à 56 569 003, et leur nombre définitif sera constaté par le conseil d'administration ou par le directeur général à la fin des opérations de regroupement.
La conversion des actions anciennes en actions nouvelles sera effectuée selon la procédure d'office. À l'issue de la période de regroupement, qui se déroulera du 14 mai (inclus) au 12 juin (inclus), les actions anciennes non regroupées seront radiées.
Les actions nouvelles issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, à compter du 15 juin, 1er jour de cotation, et se verront attribuer un nouveau code ISIN (FR00140182K6).
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