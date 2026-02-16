 Aller au contenu principal
Worldline : menace le plancher historique des 1,30E du 6 février
16/02/2026

Worldline retombe sous l'ex-support des 1,313E du 8/12/2025 et menace le plancher historique des 1,30E du 6 février des 1,313E du 8/12/2025.
En cas d'enfoncement, la dernière oscillation entre 1,65 et 1,30E valide un nouvel objectif qui réduirait Worldline à une "penny Stock" avec un objectif de 0,95E.


Valeurs associées

WORLDLINE
1,2960 EUR Euronext Paris -4,39%
