Worldline : menace le plancher historique des 1,30E du 6 février
En cas d'enfoncement, la dernière oscillation entre 1,65 et 1,30E valide un nouvel objectif qui réduirait Worldline à une "penny Stock" avec un objectif de 0,95E.
Valeurs associées
|1,2960 EUR
|Euronext Paris
|-4,39%
