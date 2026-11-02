Worldline lance une offre sur ses obligations à échéance juin 2027

Worldline SA WLN.PA :
* LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN JUIN 2027
* PORTE SUR SES OBLIGATIONS D'UN MONTANT DE 500.000.000 EUROS PORTANT INTÉRÊT AU TAUX FIXE DE 0,875% ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN JUIN 2027
* ENVISAGE DE RACHETER EN NUMÉRAIRE TOUTES OBLIGATIONS EXISTANTES QUI SERAIENT VALABLEMENT PRÉSENTÉES À L'OFFRE DE RACHAT
* LE PRIX DE RACHAT EST DE 98 POUR CENT DU MONTANT NOMINAL DES OBLIGATIONS EXISTANTES
* OFFRE DE RACHAT EST RÉALISÉE AFIN DE GÉRER LE PROFIL DE LA DETTE DE MANIÈRE PROACTIVE
* DÉBUTE LE 2 NOVEMBRE 2026 ET S'ACHÈVERA À 16H00 (CET) LE 9 NOVEMBRE 2026
Texte original nGNE3ySMdr
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(Rédaction de Gdansk)
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