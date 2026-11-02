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Worldline lance une offre sur ses obligations à échéance juin 2027
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 11:04

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Worldline SA WLN.PA :

* LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN JUIN 2027

* PORTE SUR SES OBLIGATIONS D'UN MONTANT DE 500.000.000 EUROS PORTANT INTÉRÊT AU TAUX FIXE DE 0,875% ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN JUIN 2027

* ENVISAGE DE RACHETER EN NUMÉRAIRE TOUTES OBLIGATIONS EXISTANTES QUI SERAIENT VALABLEMENT PRÉSENTÉES À L'OFFRE DE RACHAT

* LE PRIX DE RACHAT EST DE 98 POUR CENT DU MONTANT NOMINAL DES OBLIGATIONS EXISTANTES

* OFFRE DE RACHAT EST RÉALISÉE AFIN DE GÉRER LE PROFIL DE LA DETTE DE MANIÈRE PROACTIVE

* DÉBUTE LE 2 NOVEMBRE 2026 ET S'ACHÈVERA À 16H00 (CET) LE 9 NOVEMBRE 2026

Texte original nGNE3ySMdr

Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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