Worldline lance un avertissement

(AOF) - Worldline a lancé un profit warning en raison des « incertitudes relatives à la consommation intérieure européenne au second semestre 2024 ». Le spécialiste des paiements vise désormais un excédent brut d’exploitation (EBE) ajusté d'environ 1,13 milliard d'euros à environ 1,17 milliard d'euros et une croissance organique d'environ 2% à environ 3%. Il ciblait auparavant au moins 1,17 milliard d'euros d'EBE ajusté et une croissance interne d’au moins 3%.

Au premier semestre, Worldline a enregistré un EBE ajusté en repli de 0,9% à 514 millions d'euros, représentant 22,5% du chiffre d'affaires contre 23,1% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a atteint 2,289 milliard d'euros, soit une croissance organique de 2,1%.

" Nous nous sommes également concentrés sur la transformation accélérée du groupe et avons exécuté notre feuille de route Power24. Les processus sociaux sont maintenant terminés et le nouveau modèle opérationnel est en place. Ces développements nous permettent aujourd'hui d'augmenter nos prévisions d'économies de coûts à 220 millions d'euros en 2025 en base annuelle " a déclaré Gilles Grapinet, directeur général de Worldline, .

