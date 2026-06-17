Worldline lance son nouveau plan d'actionnariat salarié

Worldline annonce le lancement de son nouveau plan d'actionnariat salarié "ASTERIA 2026", réservé aux adhérents du plan d'épargne groupe, visant à "reconnaître la contribution des collaborateurs à la performance du groupe" ainsi qu'à leur offrir la possibilité d'être associés à sa stratégie à long terme.

Pour rappel, le conseil d'administration du 29 janvier dernier a approuvé le principe d'une augmentation du capital social du groupe de solutions de paiement, dans la limite de 2,5% du capital social au jour de l'assemblée générale, réservée aux salariés de Worldline et des sociétés qui lui sont liées.

Le directeur général a, sur délégation du conseil d'administration, fixé le prix de souscription des actions le 12 juin 2026 à 10,10 EUR. Les bénéficiaires peuvent souscrire à une formule dite "classique", avec une décote de 20% et un abondement dans le cadre du PEG Worldline ou du PEE PREPAID.

Selon le calendrier indicatif, la période de souscription se déroulera du 17 au 29 juin 2026 inclus et le règlement-livraison est attendu le 31 juillet, de même que l'admission des nouvelles actions aux négociations sur Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.