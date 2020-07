Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline - L'offre visant Ingenico ouverte ce jeudi Reuters • 30/07/2020 à 07:23









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Worldline et Ingenico ont déclaré jeudi dans un communiqué commun que : * L'AUTORITÉ DES MARCHÉS (AMF) A FAIT CONNAÎTRE QUE L'OFFRE PUBLIQUE VISANT LES ACTIONS ET LES « OCÉANES » INGENICO SERA OUVERTE LE 30 JUILLET 2020 * LA DATE DE CLÔTURE DE L'OFFRE SERA FIXÉE APRÈS RÉCEPTION DES ÉLÉMENTS JUSTIFICATIFS CONCERNANT L'AUTORISATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU TITRE DU CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA IGNC.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris -0.07% WORLDLINE Euronext Paris -0.49%