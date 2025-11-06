Worldline: JP Morgan Chase & Co franchit les 5% des votes
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 17:22
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Worldline hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions Worldline détenues par assimilation.
Valeurs associées
|1,8630 EUR
|Euronext Paris
|-9,25%
