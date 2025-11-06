 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 964,50
-1,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Worldline: JP Morgan Chase & Co franchit les 5% des votes
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 17:22

La société JP Morgan Chase & Co. a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 30 octobre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Worldline et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 6,20% du capital et 5,36% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Worldline hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions Worldline détenues par assimilation.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,8630 EUR Euronext Paris -9,25%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank