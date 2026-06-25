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Worldline inaugure le paiement agentique en France avec Crédit Agricole et Mastercard
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 09:58

Worldline, le Crédit Agricole et Mastercard ont annoncé jeudi avoir réalisé la première transaction de paiement agentique en production en France, une étape destinée à préparer le développement du commerce agentique dans un environnement de paiement sécurisé.

Le cas d'usage repose sur un agent d'intelligence artificielle chargé d'assister un client du Crédit Agricole dans l'achat de billets pour un festival. Après avoir défini ses critères de recherche (budget, type d'événement et localisation), le client reçoit une sélection de propositions, choisit un festival puis demande à l'agent IA d'initier l'achat sur la plateforme Weezevent.

La transaction n'est exécutée qu'après validation explicite du client. Le Crédit Agricole, en tant que banque émettrice, assure l'authentification et l'autorisation du paiement, tandis que des identifiants spécifiques garantissent la traçabilité de l'opération.

L'ensemble du processus de paiement est traité sur l'infrastructure de Worldline, en interaction avec le réseau Mastercard, afin d'assurer une exécution sécurisée de la transaction.

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