Worldline: HSBC réduit sa cible, le titre baisse

(CercleFinance.com) - Le titre Worldline accuse l'une des baisses les plus notables de l'indice SBF 120 ce mercredi à la Bourse de Paris dans la foulée d'un abaissement d'objectif de cours des analystes de HSBC.



Evoquant un environnement difficile ainsi que des problèmes spécifiques au groupe susceptibles selon lui de peser sur les performances en 2025, le broker dit avoir décidé d'abaisser de 8% à 15% ses prévisions pour la période 2025-2027.



Le courtier ramène par ailleurs sa cible sur la valeur à six euros, contre 6,5 euros jusqu'à présent, tout en maintenant une recommandation 'conserver' sur l'action.



D'après HSBC, qui s'attend encore à un premier trimestre compliqué durant la période actuelle de transition, il est encore trop tôt pour que le nouveau directeur général dévoile un plan stratégique.



S'il reconnaît que la valorisation boursière du spécialiste des paiements est faible, le professionnel met en évidence un profil risque/rendement défavorable alors que les objectifs 2025 du groupe pourraient s'avérer prudents.



Vers 16h10, le titre Worldline cédait 1,9% alors que le SBF 120 reculait de 0,4% au même moment.





