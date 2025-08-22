Worldline: dégradation de note de crédit chez S&P Global information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 16:12









(Zonebourse.com) - Worldline indique avoir fait l'objet d'une dégradation de sa notation de crédit par S&P Global Ratings, le groupe de solutions de paiement confirmant néanmoins 'sa volonté continue de se concentrer sur sa discipline financière'.



A la suite de la publication des résultats semestriels, l'agence américaine a fait passer sa note de crédit long terme à 'BB' avec une surveillance négative (contre 'BBB-', surveillance négative) et sa note de crédit court terme à 'B' (contre 'A-3').



Worldline précise néanmoins que cette décision n'a pas d'impact sur les financements actuels, leurs échéances ou le coût marginal de la dette, et que ses besoins de refinancements 2025/2026 sont d'ores et déjà intégralement adressés.



Ajoutant que S&P Global Ratings continue de considérer son profil de liquidité comme 'exceptionnel', il rappelle que sa feuille de route stratégique pour se repositionner et libérer son plein potentiel sera présentée le 6 novembre.





Valeurs associées WORLDLINE 3,1480 EUR Euronext Paris +4,58%