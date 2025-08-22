Worldline: dégradation de note de crédit chez S&P Global
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 16:12
A la suite de la publication des résultats semestriels, l'agence américaine a fait passer sa note de crédit long terme à 'BB' avec une surveillance négative (contre 'BBB-', surveillance négative) et sa note de crédit court terme à 'B' (contre 'A-3').
Worldline précise néanmoins que cette décision n'a pas d'impact sur les financements actuels, leurs échéances ou le coût marginal de la dette, et que ses besoins de refinancements 2025/2026 sont d'ores et déjà intégralement adressés.
Ajoutant que S&P Global Ratings continue de considérer son profil de liquidité comme 'exceptionnel', il rappelle que sa feuille de route stratégique pour se repositionner et libérer son plein potentiel sera présentée le 6 novembre.
Valeurs associées
|3,1480 EUR
|Euronext Paris
|+4,58%
A lire aussi
-
La police fédérale américaine (FBI) a perquisitionné vendredi le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale lors du premier mandat du républicain et qui en est devenu depuis l'un des plus fervents critiques. Des agents du FBI ... Lire la suite
-
La Poste va suspendre dès lundi les envois de colis vers les Etats-Unis, en dehors des envois de cadeaux entre particuliers de moins de 100 euros, en raison du récent durcissement des règles douanières américaines, a annoncé vendredi le groupe public francais à ... Lire la suite
-
C'est un drame resté dans la mémoire collective en Martinique. Il y a 20 ans, un avion de la West Caribbean Airways, avec 160 passagers à son bord, s'écrasait au Venezuela. Chaque année, les familles, les amis et même la population toute entière entretiennent le ... Lire la suite
-
Les Etats-Unis approchent du moment où la Fed devra baisser ses taux d'intérêt pour soutenir l'emploi, a estimé vendredi le président de la banque centrale Jerome Powell dans un discours très attendu. Une dégradation "rapide" du marché du travail américain n'est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer