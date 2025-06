Worldline: de nouveaux soupçons font fuir les investisseurs information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Le titre Worldline chute lourdement mercredi à la Bourse de Paris à la suite de la parution d'une enquête journalistique faisant état de transactions douteuses chez le spécialiste des paiements, des accusations tempérées par la direction du groupe.



Autour de 10h00, l'action décroche de 23% dans des volumes représentant déjà quasiment leur moyenne quotidienne sur les quatre dernières séances, alors que l'indice SBF 120 avance de 0,3%.



L'enquête 'Dirty Payments', menée par une vingtaine de médias internationaux, dont Mediapart en France, et coordonnée par le réseau de journalisme européen EIC, a mis en lumière les pratiques douteuses de l'entreprise, sur la base de documents et de données internes confidentiels.



'Pendant la dernière décennie, le groupe Worldline a opéré, en toute impunité, des milliards d'euros de paiements frauduleux ou contraires à l'éthique pour le compte des pires acteurs du commerce en ligne : arnaqueurs, casinos illégaux, groupes pornos controversés, sites de prostitution et réseaux de blanchiment présumés', écrit le quotidien belge Le Soir, qui a participé aux investigations.



Dans un communiqué, Worldline reconnaît évoluer sur les secteurs dits 'à haut risque' ('high business risk' ou HBR), tels que les casinos en ligne, les plateformes de courtage en ligne ou les services de rencontres pour adultes.



Le groupe assure toutefois avoir renforcé, depuis 2023, son cadre de gestion des risques liés aux commerçants afin d'en assurer la totale conformité aux lois et réglementations.



Il indique par ailleurs avoir mené une revue approfondie de ce portefeuille, qui représente actuellement environ 1,5% de ses volumes acquis, et résilié les relations commerciales identifiées comme 'non conformes'.



D'après Worldline, tous les clients encore actifs dans ce portefeuille font désormais l'objet d'une surveillance renforcée, basée sur des procédures spécifiques.



'Lorsque le groupe identifie des indications de non-conformité, des vérifications supplémentaires sont immédiatement entreprises pouvant conduire à la résiliation de la relation client', souligne-t-il.



Worldline se dit ainsi 'pleinement engagé' à appliquer strictement la réglementation et les normes de prévention des risques, et à faire respecter rigoureusement les règles et procédures associées, avec une tolérance zéro.



Le titre, qui évoluait déjà à des plus bas historiques après une succession d'avertissements sur résultats et de prévisions décevantes ces dernières années, atteint aujourd'hui de nouveaux planchers.



Depuis son introduction en Bourse, en 2014, l'ancienne filiale d'Atos a perdu plus de 76% de sa valeur.





