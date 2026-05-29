Worldline boucle la cession d'activités en Nouvelle-Zélande

Worldline annonce avoir finalisé la cession de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande à Cuscal Limited, pour une valeur d'entreprise d'environ 17 MEUR. Dans le cadre de cet accord, il continuera de fournir des services technologiques et logiciels à Cuscal pendant une période de transition.

Gérée de manière indépendante des opérations européennes de Worldline, l'activité de paiement en Nouvelle-Zélande traite environ 70% de l'ensemble des transactions en magasin et sert les quatre principaux acquéreurs ainsi qu'une quarantaine d'émetteurs.

Cette transaction marque une nouvelle étape importante dans la mise en oeuvre de la stratégie de Worldline visant à recentrer ses activités sur les paiements en Europe, à rationaliser ses opérations et à optimiser l'allocation de ses ressources.

À titre de référence, l'impact de la déconsolidation de ce périmètre sur le groupe en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA ajusté est respectivement estimé à environ 35 MEUR et 12 MEUR. L'impact sur les free cash flows est limité.

Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées est estimé entre 560 MEUR et 610 MEUR. Ces fonds devraient être perçus en 2026, renforçant ainsi le profil financier du groupe, augmentant sa flexibilité stratégique et soutenant le redéploiement du capital vers le coeur de métier.