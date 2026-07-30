Worldline ajuste certains objectifs après ses semestriels

En pleine mise en oeuvre de son plan de transformation "North Star" et au terme de son processus de recentrage stratégique, le spécialiste français des paiements a affiché des progrès notables en matière de désendettement et de gestion du cash, tout en ajustant légèrement son objectif de chiffre d'affaires annuel.

Sur le périmètre post-recentrage, le chiffre d'affaires semestriel de Worldline atteint 1 736 millions d'euros, enregistrant une quasi-stabilité (-0,2% en organique). Sur le seul deuxième trimestre, les revenus se sont élevés à 904 millions d'euros, traduisant deux dynamiques opposées : 2% pour les services aux commerçants et -6,9% pour les services financiers.

Sur le semestre, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 294 millions d'euros, soit une marge de 16,9%, soutenu par la maîtrise des charges opérationnelles.

Le groupe a toutefois ajusté certains de ses objectifs financiers annuels. La croissance du chiffre d'affaires est désormais attendue de stable à légèrement positive, contre de 1 à 3% précédemment. L'objectif d'Ebitda ajusté a été confirmé entre 630 et 650 millions d'euros. En revanche, le flux de trésorerie, précédemment attendue entre -80 et -40 millions d'euros, devrait finalement se situer entre -60 et -40 millions d'euros.