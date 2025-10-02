Worldline a signé un partenariat stratégique avec YeePay
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 10:15
'Cette alliance historique combine le vaste réseau mondial d'acquisition et le leadership de Worldline dans le domaine des paiements aériens européens avec l'expertise approfondie de YeePay dans l'écosystème des paiements de voyage en Chine' indique le groupe.
Les voyageurs pourront payer en utilisant leurs méthodes préférées, qu'il s'agisse de systèmes de cartes locaux, de cartes de crédit internationales ou de portefeuilles numériques.
Ce partenariat fournit une solution de paiement transfrontalier, permettant aux transporteurs chinois d'atteindre les marchés internationaux et aux compagnies aériennes internationales d'accéder facilement à la Chine, en s'appuyant sur le réseau mondial de Worldline et le savoir-faire local de YeePay.
Biljana Bosnjak, VP Travel & Hospitality chez Worldline, a déclaré : ' En combinant notre réseau mondial avec l'expertise locale inégalée de YeePay, nous créons une nouvelle référence pour les paiements transfrontaliers qui profite à la fois aux compagnies aériennes, aux commerçants et aux voyageurs'.
Valeurs associées
|3,2390 EUR
|Euronext Paris
|+11,54%
