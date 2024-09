Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: a révisé ses prévisions pour l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 07:54









(CercleFinance.com) - Worldline a connu un ralentissement de l'activité, ainsi qu'une sous-performance spécifique dans ses activités de la région Pacifique et sur certains verticaux de l'activité global online (ex : Travel).



Des plans d'action ont en conséquence été mis en oeuvre, notamment sur le chiffre d'affaires et les coûts cash. La société développera ces mesures lors de la publication du 3ème trimestre 2024.



Worldline confirme la bonne avancée de Power24 pour délivrer environ 220 millions d'euros d'économies cash en base annualisée en 2025.



Par conséquent, Worldline a révisé ses prévisions pour l'exercice 2024 en tenant compte de ces nouveaux développements.



Le groupe vise désormais un chiffres d'affaires d'environ 1,0% de croissance organique, qui pourrait augmenter si les conditions économiques s'améliorent, un EBE ajusté d'environ 1,1 milliard d'euros et un flux de trésorerie disponible d'environ 0,2 milliard d'euros.





