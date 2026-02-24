 Aller au contenu principal
Workday prévoit des revenus d'abonnement pour 2027 inférieurs aux estimations, les actions chutent
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 23:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du COO et du CFO aux paragraphes 4-5 et 7)

Workday WDAY.O a prévu mardi des revenus d'abonnement pour l'exercice 2027 inférieurs aux estimations de Wall Street, signalant un ralentissement de la conquête de nouveaux clients alors que les entreprises examinent minutieusement les gros achats de logiciels dans un contexte d'incertitude économique.

Les actions du fabricant de logiciels d'entreprise ont chuté de plus de 8 % dans les échanges prolongés.

La hausse des taux d'intérêt et une toile de fond macroéconomique agitée ont incité les entreprises à retarder leurs décisions technologiques importantes, ce qui pèse sur les nouveaux contrats des fournisseurs de logiciels, alors même que Workday s'intéresse de plus près à l'intelligence artificielle.

« Certains nouveaux contrats nets avec de grandes entreprises prennent plus de temps à être conclus », a déclaré Rob Enslin, directeur commercial de Workday, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, après la publication des résultats, citant les administrations fédérales, étatiques et locales, l'enseignement supérieur, les soins de santé et certaines parties du marché commercial.

Bien que cela ait eu un impact sur le nombre de nouveaux contrats conclus au quatrième trimestre, « la plupart des opportunités restent actives dans notre pipeline, et quelques-unes ont déjà été conclues au premier trimestre », a ajouté Enslin.

Workday a prévu des revenus d'abonnement annuels entre 9,93 milliards de dollars et 9,95 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes moyennes des analystes qui étaient de 10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Bien que Workday reste attaché à ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires des abonnements à moyen terme, il « donne la priorité à l'investissement incrémental dans notre feuille de route d'IA agentique pour saisir une plus grande opportunité de marché », a déclaré le directeur financier Zane Rowe.

Par ailleurs, les valeurs des logiciels et des services ont été vendues dans le monde entier après que le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic a annoncé de nouveaux outils pour les clients professionnels, ce qui a ravivé les inquiétudes des investisseurs selon lesquelles l'automatisation basée sur l'IA pourrait peser sur les flux de revenus de certains vendeurs .

Le chiffre d'affaires total pour le quatrième trimestre clos le 31 janvier s'est élevé à 2,53 milliards de dollars, contre 2,52 milliards de dollars estimés par les analystes.

Les revenus d'abonnement de la société basée à Pleasanton, en Californie, se sont élevés à 2,36 milliards de dollars pour le trimestre, ce qui est conforme aux attentes.

