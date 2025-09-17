Workday monte en puissance après le soutien d'Elliott à ses dirigeants et l'acquisition d'une participation de plus de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday WDAY.O augmentent de près de 5,5 % à 231,30 $ avant le marché

** L'investisseur activiste Elliott Management construit plus de 2 milliards de dollars de participation dans la société, tout en exprimant son soutien à la direction de WDAY

** Parallèlement, WDAY a annoncé mardi qu'elle achèterait la société d'intelligence artificielle Sana pour environ 1,1 milliard de dollars

** Il s'agit de la troisième transaction liée à l'IA en moins de deux mois, après l'acquisition de Paradox et Flowise en août

** L'action a baissé de 15% depuis le début de l'année