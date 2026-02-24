Workday en baisse après des prévisions de revenus d'abonnements annuels inférieures aux estimations

24 février - ** Les actions de l'éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines Workday WDAY.O chutent de 4,9 % à 154,98 $ après la clôture des marchés

** La société prévoit des revenus d'abonnement pour l'année fiscale 2027 inférieurs aux estimations de Wall Street, dans un contexte de perspectives économiques incertaines, ce qui pèse sur l'acquisition de nouveaux clients

** Le chiffre d'affaires annuel des abonnements devrait se situer entre 9,93 et 9,95 milliards de dollars, contre 10 milliards de dollars attendus - selon les données du LSEG

** WDAY annonce un chiffre d'affaires total de 2,53 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre 2,52 milliards de dollars estimés par les analystes

** Le chiffre d'affaires trimestriel des abonnements de 2,36 milliards de dollars est conforme aux attentes

** WDAY en baisse de ~17% en 2025