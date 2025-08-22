Workday : deuxième trimestre dynamique et prévisions optimistes

(AOF) - Au deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, les revenus de Workday atteignent les 2,348 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,6% sur un an. Les revenus d'abonnement s'élèvent à 2,169 milliards de dollars, en croissance de 14% par rapport à la même période de l'an dernier. Le bénéfice d'exploitation ressort à 248 millions de dollars, soit 10,6% des revenus, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 111 millions de dollars, ou 5,3% des revenus au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice net dilué par action est de 0,84 dollar, contre 0,49 dollar au deuxième trimestre de l'exercice 2024/2025.

Workday a dévoilé ses prévisions pour le troisième trimestre de l'exercice 2025/2026. Il vise des revenus d'abonnement de 2,235 milliards de dollars, soit une croissance de 14,1%. La marge opérationnelle hors GAAP est attendue à 28%.

En outre, sur l'ensemble de cet exercice, le spécialiste américain des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines anticipe des revenus d'abonnement de 8,815 milliards de dollars, représentant une croissance de 14,2%. La marge opérationnelle hors GAAP devrait s'élever à 29%.

