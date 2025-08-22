 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 962,70
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Workday : deuxième trimestre dynamique et prévisions optimistes
information fournie par AOF 22/08/2025 à 14:28

(AOF) - Au deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, les revenus de Workday atteignent les 2,348 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,6% sur un an. Les revenus d'abonnement s'élèvent à 2,169 milliards de dollars, en croissance de 14% par rapport à la même période de l'an dernier. Le bénéfice d'exploitation ressort à 248 millions de dollars, soit 10,6% des revenus, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 111 millions de dollars, ou 5,3% des revenus au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice net dilué par action est de 0,84 dollar, contre 0,49 dollar au deuxième trimestre de l'exercice 2024/2025.

Workday a dévoilé ses prévisions pour le troisième trimestre de l'exercice 2025/2026. Il vise des revenus d'abonnement de 2,235 milliards de dollars, soit une croissance de 14,1%. La marge opérationnelle hors GAAP est attendue à 28%.

En outre, sur l'ensemble de cet exercice, le spécialiste américain des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines anticipe des revenus d'abonnement de 8,815 milliards de dollars, représentant une croissance de 14,2%. La marge opérationnelle hors GAAP devrait s'élever à 29%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

WORKDAY-A
227,5800 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Victimes du "totalitarisme communiste" : à Saint-Raphaël, une stèle commémorative provoque la colère du Parti communiste
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.08.2025 14:50 

    "Il faut mettre fin à un mensonge savamment entretenu depuis des décennies sur la réalité du totalitarisme communiste", a estimé le maire LR de la commune varoise. "Scandale", "amalgame"... Les responsables du Parti communiste français (PCF) dans le Var ont fustigé ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA : les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 22.08.2025 14:33 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC : * GOOGLE

  • Le préfet de police de Paris, le 10 juin 2025 à Paris ( AFP / Hugo MATHY )
    Plainte du préfet Nuñez après des propos anti-police d'un député LFI
    information fournie par AFP 22.08.2025 14:28 

    Le préfet de police de Paris a déposé plainte à son tour contre un député LFI, en l'occurrence l'élu de Seine-Saint-Denis Aly Diouara, qui avait affirmé que "la police tue", a-t-il annoncé vendredi sur son compte X. "Ces propos sont inadmissibles et inqualifiables. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris prudente en attendant Jerome Powell
    information fournie par AFP 22.08.2025 13:44 

    La Bourse de Paris évolue à l'équilibre vendredi, dans l'attente de l'intervention au colloque des banquiers centraux de Jackson Hole du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, qui pourrait donner des indices sur sa future politique de taux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank