Workday dans le rouge sur une publication mitigée
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 17:23
Au 4e trimestre, son BPA non-GAAP a grimpé de près de 29% à 2,47 USD, avec une marge d'exploitation en amélioration de 4,2 points à 30,6% pour des revenus en augmentation de 14,5% à 2,53 MdsUSD, dont des revenus d'abonnement en progression de 15,7% à 2,36 MdsUSD.
"Nos résultats du quatrième trimestre reflètent la profonde confiance que les clients accordent à Workday pour gérer leurs actifs les plus critiques", a déclaré Zane Rowe, le directeur financier de la société californienne.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe affiche ainsi un BPA ajusté de 9,23 USD et une marge d'exploitation de 29,6%, pour des revenus en croissance de 13,1% à 9,55 MdsUSD, dont 8,83 MdsUSD de revenus d'abonnement ( 14,5%).
Des perspectives mitigées pour l'exercice qui commence
Pour son exercice 2027, la direction de Workday indique prévoir des revenus d'abonnement d'environ 9,925 MdsUSD à 9,950 MdsUSD, soit une croissance de 12% à 13%, et une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 30%.
"Cette cible de marge n'implique qu'une expansion de seulement 40 points de base", constate Jefferies, ajoutant que la prévision de croissance des revenus d'abonnement implique un ralentissement par rapport à l'exercice passé.
"Bien que nous saluions les investissements dans l'IA pour relancer la croissance, nous restons à conserver, jusqu'à ce que nous voyions des signes d'expansion significative de la marge et d'un objectif de revenus à moyen terme atteignable", poursuit le broker.
Valeurs associées
|129,3800 USD
|NASDAQ
|-0,65%
