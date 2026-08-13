Workday bondit de 16% sur des discussions avec Silver Lake

L'action Workday a gagné plus de 16% après des informations faisant état de discussions avec Silver Lake en vue d'un éventuel rachat. Les échanges ont été suspendus à plusieurs reprises en fin de séance face à la forte volatilité du titre. Cette progression a porté la capitalisation boursière du spécialiste des logiciels de ressources humaines à plus de 50 milliards de dollars. Les négociations avec le fonds de capital-investissement dureraient depuis plusieurs mois, sans commentaire des deux parties.

Le titre reste toutefois en recul de 7% sur un an, après avoir souffert des inquiétudes concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur le modèle économique traditionnel des éditeurs de logiciels. Selon l'analyste Brent Thill, une transaction serait crédible compte tenu des relations entre le directeur général Aneel Bhusri et Egon Durban de Silver Lake, mais aussi de la forte correction subie par le secteur. Bhusri a repris la direction générale en mars après le départ de Carl Eschenbach.

Workday avait néanmoins publié en mai des résultats supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions, en bénéficiant notamment de la dynamique liée à l'intelligence artificielle. Un éventuel rachat interviendrait ainsi dans un contexte contrasté, entre amélioration des performances opérationnelles et pression persistante sur les valorisations des éditeurs de logiciels.