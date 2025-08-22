Workday: accord pour acquérir Paradox
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 13:45
'Paradox utilise l'IA conversationnelle pour simplifier chaque étape du parcours de candidature, en particulier pour les secteurs de première ligne à fort volume, qui emploient près de trois milliards de travailleurs dans le monde', explique-t-il.
Paradox dotera ainsi Workday d'une suite d'acquisition de talents alimentée par l'IA pour 'aider les clients à trouver, embaucher et intégrer plus efficacement tous types de travailleurs, pour chaque type de travail, du temps plein au travail occasionnel'.
La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre (clos fin octobre) de l'exercice 2025-26 de Workday, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires requises.
Valeurs associées
|227,5800 USD
|NASDAQ
|+0,04%
