Wood Group annonce que la date limite pour la présentation d'une offre par Sidara a été prolongée au 29 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3, 5 et 6)

Wood Group WG.L a déclaré jeudi que le comité britannique des offres publiques d'achat a prolongé jusqu'au 29 août la date limite de l'offre publique d'achat de Sidara, basée à Dubaï.

En début de semaine, Sidara a revu à la baisse sa proposition pour la société de services pétroliers et d'ingénierie à la suite d'une enquête sur les activités de Wood Group menée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.

Wood fait l'objet d'offres de rachat depuis février 2023, date à laquelle la société américaine de capital-investissement Apollo Global Management APO.N a fait part de son intérêt pour le rachat de l'entreprise à .

Sidara, qui a réduit son offre à 30 pence par action de Wood, contre une offre antérieure de 35 pence, a achevé son contrôle préalable de Wood, a déclaré la société britannique.

Les offres, qui évaluaient Wood Group à environ 1,59 milliard de livres en 2023, sont tombées à environ 200 millions de livres, à la suite d'une année mouvementée pour la société britannique.

Les difficultés de l'entreprise ont été aggravées par le fait que la FCA a révélé une enquête sur l'entreprise après avoir ouvert un examen comptable indépendant sur certains contrats et frais l'année dernière.