Wonder Group, la société de Marc Lore, dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Wonder Group, une start-up spécialisée dans la livraison de repas dirigée par Marc Lore, ancien cadre de Walmart, a annoncé jeudi avoir déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, posant ainsi les bases d’une cotation en bourse alors qu’elle s’apprête à étendre son réseau, notamment grâce à des livraisons par drone.

Les dépôts confidentiels permettent aux entreprises de préserver la confidentialité de leurs données financières jusqu’à ce que la date de l’introduction en bourse approche.

Basée à New York, Wonder fait partie des rares entreprises à poursuivre leurs projets d’introduction en bourse alors même que la volatilité des marchés et la hausse des coûts d’emprunt ralentissent l’activité dans ce domaine.

Wonder exploite des "food halls" qui s’apparentent aux "cuisines fantômes" apparues pendant la pandémie, préparant des plats provenant de dizaines de marques de restauration. En début d’année, l’entreprise a annoncé qu’elle lancerait des livraisons par drone au Texas en janvier 2027, grâce à un partenariat avec la société Zipline, basée à San Francisco, qui a levé 1,5 milliard de dollars jeudi.

Si ses principaux concurrents, Amazon AMZN.O et DoorDash DASH.O , étendent également leurs réseaux de livraison par drones, les préoccupations liées au bruit et à la vie privée, ainsi que les obstacles réglementaires, continuent de freiner leur adoption à grande échelle.

Fondée en avril 2018, Wonder s’est développée par le biais d’acquisitions: elle a racheté Grubhub pour 650 millions de dollars en 2025, la société de kits repas Blue Apron pour 103 millions de dollars en 2023 et la société de robotique culinaire Spyce, détenue par Sweetgreen, pour 186 millions de dollars en 2025.

En juillet, l’entreprise a levé 650 millions de dollars pour une valorisation pré-financement de 9 milliards de dollars lors d’un tour de table auquel ont participé Accel, GV, AllianceBernstein et ARK Invest.

Le nombre d’actions à émettre et la fourchette de prix pour l’introduction en bourse envisagée n’ont pas encore été déterminés, a indiqué Wonder.