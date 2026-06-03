Wolters Kluwer renforce son partenariat avec OpenAI

Wolters Kluwer annonce le renforcement de sa collaboration avec OpenAI en matière d'IA d'entreprise, afin de développer et de déployer des solutions d'IA natives qui font progresser l'IA experte pour les professionnels et les institutions opérant dans des environnements réglementés et à haut risque.

"Cette collaboration accélère notre vision de l'IA experte, qui consiste à intégrer une IA fiable aux flux de travail des cliniciens, avocats, experts-comptables et autres experts qui font confiance à Wolters Kluwer", a déclaré Alex Tyrrell, vice-président senior et responsable des technologies avancées du groupe néerlandais.

"En combinant les dernières fonctionnalités d'OpenAI pour les entreprises avec notre IA experte, nos contenus sélectionnés, nos flux de travail spécialisés et les principes de notre IA responsable, nous déployons une IA dédiée pour faciliter la prise de décision professionnelle critique", poursuit-il.

Cette collaboration combine les dernières innovations d'OpenAI à la suite logicielle Expert AI de Wolters Kluwer afin d'accélérer le développement de l'IA de nouvelle génération pour les professionnels des secteurs à haut risque.

Grâce à l'accès aux API et aux fonctionnalités de plateforme les plus récentes d'OpenAI, Wolters Kluwer peut déployer les technologies d'OpenAI au sein de sa plateforme sécurisée et indépendante des modèles GenAI, tout en conservant son infrastructure d'entreprise existante et en respectant les exigences de gouvernance de ses clients.

"Cet accord permet d'appliquer des capacités d'IA avancées dans des environnements professionnels où la précision, la gouvernance et la confiance sont primordiales", commente de son côté Ashley Kramer, vice-présidente de la division Entreprises chez OpenAI.