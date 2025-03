Wolters Kluwer: nouvelle CEO pour la division FCC information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - Le groupe d'édition néerlandais Wolters Kluwer fait part de la nomination de Lisa Nelson comme chief executive officer (CEO) de sa division Financial & Corporate Compliance (FCC), avec prise d'effet au 31 mars.



'Wolters Kluwer FCC offre aux institutions financières, entreprises, PME et cabinets d'avocats des solutions pour les aider à remplir leurs obligations réglementaires et légales, améliorer leur efficience et produire de meilleurs résultats en affaires', précise-t-il.



Lisa Nelson cumule plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services et technologies financières, le plus récemment chez Equifax comme présidente pour l'international, dirigeant une activité de 1,4 milliard de dollars dans 24 pays.





WOLTERS KLUW 141,80 EUR Euronext Amsterdam -0,21%