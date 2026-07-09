WOLTERS KLUWER : franchit la résistance des 60,3EUR

WOLTERS KLUWER valide un double signal haussier avec le franchissement la résistance horizontal et oblique moyen terme des 60,3EUR.
Le titre ouvre un "gap" au-dessus de 60,22EUR et s'attaque à la MM100 qui gravite vers 63,25EUR.
La résistance des 64,5EUR (première quinzaine de juin) devrait être testée rapidement puis ce sera au tour des 66E (du 19 mai dernier).
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