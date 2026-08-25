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Wolters Kluwer en léger repli, KBC réduit sa cible
information fournie par AOF 25/08/2026 à 09:38
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(Zonebourse.com) - Wolters Kluwer cède 1% à 71 EUR à Amsterdam, alors que KBC Securities réitère sa recommandation d'achat sur le titre, reflétant sa confiance persistante dans la solidité et la résilience de l'activité sous-jacente, mais réduit drastiquement son objectif de cours, de 154 à 98 EUR.

"Nous continuons à considérer les actifs de données propriétaires de Wolters Kluwer comme la pierre angulaire de son avantage concurrentiel, l'IA agissant comme un facilitateur de valorisation plutôt que comme un substitut", affirme la banque belge.

Elle souligne également que le groupe de solutions d'information professionnelle "accélère ses investissements dans l'IA et intègre ces capacités dans ses solutions existantes, renforçant les flux de travail des clients, augmentant les coûts de changement et consolidant davantage son avantage concurrentiel".

"Historiquement, le profil de bénéfices très prévisible et les caractéristiques défensives de Wolters Kluwer ont soutenu un argument d'investissement à faible bêta et de valeur refuge, entraînant un coût du capital (WACC) exceptionnellement bas", rappelle en outre KBC.

Or, elle pense que le marché attribue désormais une prime de risque plus élevée à l'action en raison de l'incertitude liée à l'IA et de la volatilité accrue du cours. Par conséquent, elle relève son WACC de 4,85% à 8,00%, ce qui entraîne une réduction de son objectif de cours.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2026 à 09:38:00.

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