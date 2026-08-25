"Tout prendre" au-delà de 12 millions d'euros d'héritage : l'Insoumise Mathilde Panot dénonce des "riches" qui "ont décidé de faire sécession"

"La plupart des riches n'ont pas mérité d'être milliardaires, ils ont eu juste le mérite d'être bien nés avec une cuillère d'argent", a estimé la patronne des députés insoumis.

Mathilde Panot à Paris, le 25 février 2026. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Impôts sur la fortune, taxe Zucman, réforme fiscale... La présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a rappelé mardi 25 août les projets de la France insoumise pour "interdire les milliardaires".

"On est dans un système où les riches ont décidé de faire sécession, a-t-elle tranché. Les riches ne participent plus à la solidarité nationale. (...) 13.000 millionaires ne paient pas un seul euro d'impôt sur le revenu."

S'inscrivant dans le sillage des déclarations de l'eurodéputée Manon Aubry qui a souhaité aux universités d'été du mouvement mélenchoniste "interdire les milliardaires" qu'elle a qualifiés de "nuisibles" , Mathilde Panot a développé sur RMC-BFMTV le programme fiscal de La France insoumise.

"La plupart des riches n'ont pas mérité d'être milliardaires , ils ont eu juste le mérite d'être bien nés avec une cuillère d'argent (dans la bouche) et ce sont en immense majorité des super héritiers", a expliqué la députée du Val-de-Marne, rappelant la volonté de LFI de "prendre tout" au dessus de 12 millions d'euros d'héritage.

Pas "supportable"

"Il ne peut pas être moral, supportable dans une société où par exemple en 2025, 960 personnes sont mortes de la rue, dont un enfant de 11 jours (...), qu'il y ait certains qui se gavent comme les 500 plus riches qui ont doublé leur fortune en 10 ans de Macronie et que d'autres soient jetés dans la pauvreté la plus brutale", a-t-elle insisté.

Rétablissement de l'impôt sur la fortune, mise en place de la taxe Zucman, visant à instaurer un impôt minimum de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, et création de 14 tranches d'imposition, afin de baisser les impôts de ceux qui gagnent moins de 4.000 euros par personne, a égréné Mathilde Panot.

Également interrogé sur les propos de Manon Aubry ce week-end, le président de la commission des Finances Éric Coquerel (LFI) a déclaré sur LCI que "ce qui est nuisible, c'est qu'il y ait une telle différence de richesse, de partage de richesse, de fiscalité".

"Ca fragilise la promesse républicaine et ça nous coûte très cher", a-t-il développé, assurant que les 10 dernières années, "les 500 plus grandes fortunes de ce pays, en gros les milliardaires, ont vu leur patrimoine doubler".