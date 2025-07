Wolters Kluwer: cession de l'activité de finance, risque et reporting réglementaire information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 10:14









(Zonebourse.com) - Wolters Kluwer a annoncé lundi avoir trouvé avec l'allemand Regnology un accord contraignant en vue de la cession de ses métiers de finance, de risque et de reporting réglementaire (FRR) sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 450 millions d'euros.



Dans un communiqué, l'éditeur néerlandais d'informations et de logiciels pour les professionnels de la santé, de la comptabilité et du juridique explique que l'opération va permettre à sa division de conformité financière et d'entreprise (FCC), l'activité à la tête de la filiale, de se focaliser notamment sur le développement de ses services de conformité bancaire aux Etats-Unis.



En 2024, FRR a généré un chiffre d'affaires de 123 millions d'euros, représentant environ 10% de celui de la branche FCC, mais ses marges bénéficiaires ont été pénalisées par les investissements consentis afin de mettre à jour son offre suite à l'évolution des accords de Bâle et d'autres exigence réglementaires.



L'opération, dont la finalisation est attendue à l'automne 2025, devrait se traduire par des gains de capital dont l'usage reste encore à déterminer, indique Wolters.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action Wolters Kluwert était en baisse de 0,6% lundi matin, à comparer avec un repli de l'ordre de 0,1% pour l'indice AEX des principales capitalisations néerlandaises.





