Bangladesh: un avion de l'armée s'écrase sur une école, au moins 20 morts

information fournie par Reuters • 21.07.2025 • 16:56 •

Le Royaume-Uni, la France et plus de 20 autres pays ont appelé lundi à la fin immédiate de la guerre à Gaza et dénoncé le modèle d'acheminement de l'aide humanitaire organisé par Israël qui alimente l'instabilité et prive les habitants de l'enclave de leur dignité. ... Lire la suite