Wolfspeed recule après un chiffre d'affaires en baisse au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de Wolfspeed WOLF.N chutent de plus de 12,4% à 25,47 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ** Le chiffre d'affaires du fabricant de puces en carbure de silicium au quatrième trimestre a chuté de 24,1% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 149,60 millions de dollars

** Le résultat net par action (EPS) publié par WOLF s'est soldé par une perte de 2,81 dollars

** La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 140 et 160 millions de dollars pour le 1er trimestre de l’exercice 2027​

** Depuis le début de l'année jusqu'à la clôture d'hier, l'action a progressé de 67%