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Wolfspeed obtient un engagement de prêt conditionnel pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars de la part des États-Unis
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 22:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Le titre du fabricant de puces Wolfspeed

WOLF.N progresse de 27,4 % à 39,89 dollars en séance prolongée

** WOLF annonce avoir reçu un engagement conditionnel portant sur un prêt pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars sur 30 ans, accordé par le ministère américain de la Défense afin de développer la production nationale de matériaux en carbure de silicium et de dispositifs de puissance

** « Nous estimons que l’ampleur et la durée de 30 ans de cet engagement conditionnel reflètent l’importance à long terme de la technologie et des capacités de fabrication que Wolfspeed a développées aux États-Unis », déclare le directeur général Robert Feurle

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 80 % depuis le début de l’année

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