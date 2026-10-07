Wolfspeed obtient un engagement de prêt conditionnel de 1,5 milliard de dollars de la part du ministère américain de la Défense

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Le fabricant de puces Wolfspeed

WOLF.N a annoncé mercredi avoir obtenu un engagement de prêt conditionnel d'un montant maximal de 1,5 milliard de dollars de la part du ministère américain de la Défense afin de développer sa production nationale de matériaux en carbure de silicium et de dispositifs de puissance, ce qui a fait bondir son cours de 27 % lors des négociations après clôture.

* Wolfspeed fabrique des puces à base de carbure de silicium, qui sont plus économes en énergie et utilisées dans des applications nécessitant d’importantes conversions de puissance, telles que les véhicules électriques, les onduleurs solaires et les systèmes d’alimentation industriels

* La société a indiqué que cet engagement conditionnel d'une durée de 30 ans, accordé par l'intermédiaire du Bureau du capital stratégique du ministère de la Défense, reflète ses efforts visant à optimiser sa structure de capital et à renforcer ses bases financières

* Elle prévoit d’utiliser ce financement pour moderniser sa technologie au nitrure de gallium destinée aux infrastructures de communication de nouvelle génération et aux systèmes de guerre électronique, ainsi que pour développer des capacités de résistance aux rayonnements

* Ce financement est soumis à une vérification préalable, à la conclusion d’accords définitifs, à l’obtention des autorisations gouvernementales et à d’autres conditions

* Selon les termes proposés, Wolfspeed serait tenue d’émettre au ministère des bons de souscription permettant d’acquérir jusqu’à 7,5 % du capital social de Wolfspeed après dilution maximale