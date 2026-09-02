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Wizz Air voit son nombre de passagers s'envoler de 25,9% en août
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 10:59
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La compagnie aérienne à bas coûts affiche un coefficient de remplissage de 95,6%, en progression de 0,8 point sur un an.

Wizz Air annonce avoir transporté 8,7 millions de passagers au cours du mois d'août 2026, soit une hausse de 25,9% sur un an. Les capacités ont progressé de 24,8%, à 9,10 millions de sièges, après une croissance de 30,4% en juillet. Cette évolution reste conforme aux prévisions du groupe, qui table sur une croissance des capacités proche de 30% au trimestre de septembre.

Sur 12 mois glissants, le nombre de passagers atteint 77,81 millions, en hausse de 17,6%, pour un coefficient de remplissage de 91%.

Wizz Air a par ailleurs annoncé l'ouverture en février 2027 d'une base à Saint-Jacques-de-Compostelle, sa 3e en Espagne, avec 1 appareil desservant 5 destinations nationales et 2 internationales.

Enfin, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) par passager-kilomètre ont reculé de 3,1% sur un an en août, à 48,1 grammes, assure la compagnie.

Le titre Wizz Air progresse de 1% ce matin à Londres, mais affiche une contraction de l'ordre de 15% depuis le début de l'année.

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