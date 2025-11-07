Wizz Air repousse les livraisons d'Airbus à 2033 et réduit les commandes de long-courriers

Wizz Air reporte 88 Airbus à 2033 et réduit ses commandes de long-courriers

Cette décision intervient alors que la compagnie aérienne s'efforce de réduire ses coûts

Le carnet de commandes de Wizz Air reste à 273 avions malgré les changements

Wizz Air présentera ses résultats du premier semestre le 13 novembre

(Ajoute des détails au paragraphe 4, et des informations sur les performances de Wizz aux paragraphes 2 et 7) par Yadarisa Shabong et Raechel Thankam Job

Wizz Air WIZZ.L a déclaré vendredi qu'elle avait reporté la livraison de 88 jets Airbus AIR.PA à l'année fiscale 2033, au lieu de 2030, et réduit son engagement envers les jets long-courriers, alors que la compagnie aérienne à bas prix cherche à réduire ses coûts et à relancer ses bénéfices.

La compagnie low-cost

a été sous pression pour consolider ses marges après une année turbulente marquée par un

manque à gagner dû à l'immobilisation au sol de ses Airbus. Elle s'est retirée de marchés peu performants tels qu'Abu Dhabi et Vienne.

La compagnie aérienne a déclaré avoir convenu avec le constructeur aéronautique de convertir les commandes de 36 jets à long rayon d'action A321XLR en modèles A321neo plus petits et à plus court rayon d'action , réduisant ainsi son engagement total pour l'A321XLR à 11 appareils, contre 47 précédemment.

Les avions plus petits limiteront le nombre de sièges de la compagnie aérienne et contribueront à réduire les coûts.

"Cet accord révisé ajuste le calendrier de livraison pour l'aligner sur une trajectoire de croissance de la capacité plus durable et plus rentable", a déclaré la compagnie dans un communiqué.

Vendredi, la compagnie a maintenu inchangé son carnet de commandes global de 273 avions et a déclaré que sa flotte serait entièrement composée d'avions de nouvelle génération économes en carburant d'ici 2029.

Au 30 juin, 41 avions de Wizz étaient cloués au sol en raison de défauts dans les moteurs GTF de Pratt & Whitney (RTX.N), propriété de RTX.

La compagnie devrait présenter ses résultats du premier semestre le 13 novembre.

Ses actions sont restées stables au début de la journée de vendredi.