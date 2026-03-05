Wizz Air plonge de 6% à Londres après un profit warning
La compagnie prévoit un impact négatif de 50 millions d'euros sur son bénéfice net pour l'exercice 2026 (clos en mars 2026) à la suite de la crise actuelle au Moyen-Orient, qui contraint de nombreuses compagnies à annuler des vols ou à contourner la zone de conflit, entraînant des coûts plus élevés.
Environ un tiers de cet impact est dû à la suspension des vols réguliers vers la région, tandis que le reste est imputable aux répercussions macroéconomiques défavorables du conflit iranien.
L'exposition directe de Wizz Air à la région touchée est estimée à un pourcentage élevé à un chiffre de sa capacité totale, et sa position de couverture est relativement moins solide que celle de ses concurrents, indique ce matin Yi Zhong, analyste chez AlphaValue.
L'analyste indique que ses prévisions tablent sur une perte nette de 22 millions d'euros, se situant dans le bas de la fourchette de prévisions précédente (de 25 millions d'euros à -25 millions d'euros).
"Nous ajustons nos estimations afin d'intégrer les prévisions révisées pour 2025 (exercice 2026), et probablement aussi pour 2026 (exercice 2027) si le conflit persiste", a-t-elle ajouté.
De son côté, Gerald Khoo, analyste chez Panmure Liberum, confirme son conseil "vendre" sur le titre Wizz Air, avec un objectif de cours abaissé de 960 à 600 pence.
Le broker estime que l'avertissement sur résultats reflète un bénéfice après impôts attendu pour l'exercice mars 2026 d'environ 50 MEUR, inférieur aux indications précédentes, notamment en raison de perturbations opérationnelles liées au conflit au Moyen-Orient et à la suspension de certaines liaisons.
Le bureau d'analyses souligne également que la flambée récente du carburant aérien- en hausse d'environ 60% sur une semaine - ainsi que les effets de change pèsent sur les perspectives, alors que la rentabilité reste très faible.
"La faible marge et l'endettement élevé mettent en évidence un manque de résilience du groupe", estime le broker, qui juge que la sensibilité des profits aux chocs externes demeure importante.
