Wizz Air déclare que la fin de la perturbation des moteurs en 2027 n'est pas une "garantie absolue"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Wizz Air vise à résoudre les problèmes de moteur d'ici 2027, mais le calendrier dépend de Pratt & Whitney

*

Le nombre d'avions immobilisés est passé de 60 à 38, selon le directeur financier Ian Malin lors de la conférence de l'ISTAT

*

Le directeur général Jozsef Varadi exprime sa confiance mais ne garantit pas la disponibilité de la flotte d'ici 2027

(Mises à jour avec les citations du directeur général et le contexte) par Tim Hepher et Marta Maciag

Wizz Air WIZZ.L a pour objectif de mettre fin aux immobilisations de ses Airbus

AIR.PA liées aux moteurs d'ici fin 2027, a déclaré mardi un haut dirigeant de Wizz, le directeur général Jozsef Varadi ajoutant par la suite qu'il appartenait au motoriste Pratt & Whitney de déterminer le calendrier.

Ces commentaires interviennent alors que l'industrie du transport aérien continue de se plaindre des défis de la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier, y compris de la part des principaux fabricants de moteurs tels que Pratt & Whitney et CFM International, filiales de RTX. Le nombre d'avions cloués au sol en raison des longs délais d'attente pour les inspections est tombé à 38, après avoir atteint un pic de près de 60, a déclaré Ian Malin, directeur financier de Wizz. Au stade semestriel , Wizz a déclaré que 41 avions étaient cloués au sol en raison d'inspections liées aux moteurs GTF.

"Globalement, le plan actuel est de libérer l'ensemble de la flotte d'ici la fin de l'année civile 2027. C'est l'objectif que nous visons", a déclaré Ian Malin lors de la conférence de l'International Society of Transport Aircraft Trading (ISTAT) à Prague.

"Je veux dire par là que nous ne maîtrisons pas totalement notre destin. Nous sommes à la merci du constructeur", a déclaré plus tard Jozsef Varadi, directeur général, à des journalistes à Gdansk, après l'intervention de son directeur financier Ian Malin mardi.

Jozsef Varadi a déclaré à Bloomberg en septembre qu'il avait l'intention de redresser la situation de Wizz Air d'ici à la mi-2027.

Jozsef Varadi a déclaré qu'il était "assez confiant" que l'ensemble de la flotte serait disponible d'ici la fin de l'année 2027, mais qu'il n'y avait pas de "garantie absolue".

Un porte-parole de Wizz Air a refusé de fournir un commentaire officiel sur tout changement de calendrier.

Wizz, dont le siège est en Hongrie, a eu du mal ces dernières années à rivaliser financièrement avec d'autres transporteurs européens en raison des problèmes de moteur. Les immobilisations au sol ont limité sa capacité à augmenter sa capacité et elle a émis deux avertissements sur ses bénéfices.

"Pratt montre une certaine disponibilité des moteurs, mais le délai d'exécution global ne s'améliore pas... Pratt a indiqué que ce délai diminuait. Je ne l'ai pas encore vu", a déclaré Ian Malin.

"C'est extrêmement frustrant, car cela fait maintenant deux ans et demi que nous sommes confrontés à ce problème", a-t-il ajouté.

La société mère de Pratt & Whitney, RTX RTX.N , n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le directeur général du groupe aérospatial américain, Chris Calio, a déclaré en septembre que les cas d'avions immobilisés au sol à cause de moteurs Pratt s'étaient stabilisés et qu'ils devraient diminuer, mais qu'il restait "clairement du travail à faire".

La compagnie s'attend à ce que les services de maintenance, de réparation et de révision augmentent de 30 % par rapport à l'année précédente.