Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Un nuage de fumée dans le ciel suivant une frappe à Téhéran, en Iran, le 3 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

Israël a assuré avoir touché un site souterrain secret impliqué dans le programme nucléaire iranien, alors que la guerre au Moyen-Orient entre mercredi dans son cinquième jour.

L'Iran poursuit des frappes de représailles sur le Golfe et les hostilités continuent entre Israël et le mouvement armé pro-iranien Hezbollah, avec des frappes israéliennes au Liban.

Le point sur les derniers développements:

- Un drone vise le consulat américain de Dubaï

Une attaque de drone a provoqué mardi un incendie à proximité du consulat américain de Dubaï sans faire de blessés, selon les autorités émiraties. Une attaque du même type avait visé la veille l'ambassade des Etats-Unis en Arabie saoudite, fermée jusqu'à nouvel ordre comme celles du Koweït et du Liban.

- Possible escorte américaine à Ormuz

Donald Trump a dit que la marine américaine pourrait escorter "si nécessaire" des pétroliers à travers le détroit d'Ormuz, passage stratégique où la navigation est aujourd'hui paralysée.

- Site nucléaire secret

Israël a affirmé avoir frappé un centre militaire souterrain secret dans la région de Téhéran, détruisant "un élément clé de la capacité du régime iranien à développer des armes atomiques".

Des sites de productions de missiles balistiques, un aéroport de Téhéran et l'institution chargée d'élire un nouveau guide suprême ont également été visés. Israël "continue à frapper l'Iran avec force", selon son Premier ministre Benjamin Netanyahu.

De fortes explosions ont retenti mardi dans le centre de Téhéran, à Karaj, à l'ouest de Téhéran, et Ispahan (centre).

- Renforts français et britanniques

Paris a annoncé envoyer au Moyen-Orient des renforts militaires, dont le porte-avions Charles de Gaulle et des avions Rafale. Londres envoie un navire de guerre et de moyens antidrones pour protéger les bases britanniques à Chypre.

Deux bases françaises de la région ont subi des "frappes limitées" depuis le début du conflit, selon le président français Macron, qui estime que l'Iran porte la "responsabilité première" de cette guerre.

- Israël vise toujours le Hezbollah

Un bâtiment fortement endommagé par des frappes israéliennes à Beyrouth, au Liban, le 3 mars 2026 ( AFP / - )

Israël frappera le Hezbollah jusqu'à son désarmement, a affirmé le chef de son armée. En plus de bombarder Beyrouth, l'armée israélienne a mené un raid sur Saïda, principale ville du sud du Liban.

Selon les autorités libanaises, la guerre a déjà entraîné le déplacement de plus de 58.000 personnes.

Le président français Emmanuel Macron a mis en garde Israël mardi contre une opération terrestre au Liban. "Une escalade dangereuse et une erreur stratégique", selon lui.

- Ciel israélien

L'espace aérien israélien va rouvrir "graduellement" à partir de la nuit de mercredi à jeudi, d'après le gouvernement israélien.

- L'Iran aurait frappé le premier, affirme Trump

Le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le 3 mars 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le président américain a assuré que l'Iran aurait attaqué "en premier" si Israël et les Etats-Unis n'avaient pas lancé samedi leur opération, qui a "presque tout détruit" en Iran.

"J'ai peut-être forcé la main d'Israël", a-t-il ajouté. Selon lui, la plupart des responsables iraniens auxquels pensait Washington pour diriger l'Iran après la guerre sont morts.

- Funérailles de Khamenei

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans les frappes israélo-américaines samedi, sera inhumé dans la ville sainte de Machhad (nord-est). La date n'a pas encore été communiquée.

Sa mort "ne signifie pas automatiquement la fin d'un système", a prévenu mardi la veuve de l'ex-chah d'Iran, Farah Pahlavi, dans une interview à l'AFP.

- Fortes explosions à Doha et Dubaï

L'Iran a poursuivi ses frappes dans le Golfe: des explosions ont été entendues mardi à Doha, Abou Dhabi et Dubaï.

Un général iranien a menacé de viser "tous les centres économiques" de la région en cas de poursuite des frappes israélo-américaines.

- Bourses en recul

Face à l'extension du conflit, les Bourses mondiales ont creusé mardi leurs pertes, lestées par la flambée des prix du pétrole.

Les bourses européennes ont terminé en net recul: Paris -3,46%, Francfort -3,44% et Londres - 2,75%. A New York, Wall Street a fini en baisse: Dow Jones -0,83%, Nasdaq -1,02%, S&P 500 -0,94%.