Viettel et Qualcomm Technologies concluent un accord pour produire conjointement des smartphones à intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Viettel, l'entreprise de télécommunications militaire vietnamienne, a signé un protocole d'accord avec Qualcomm Technologies Inc. pour développer conjointement des smartphones intégrant l'IA.

Dans le cadre de cet accord, Qualcomm Technologies fournira une conception de référence et une assistance technologique, tandis que Viettel fabriquera et commercialisera les appareils, a déclaré Viettel dans un communiqué publié mardi.

* L'entreprise n'a pas donné de délai pour la production des appareils.

* Viettel a déclaré qu'elle rejoindrait une alliance dirigée par Qualcomm Technologies pour déployer les technologies 6G à l'échelle mondiale à partir de 2029.

* Viettel, le plus grand opérateur de téléphonie mobile du Viêt Nam en termes d'abonnements, s'est développé dans des domaines tels que les plateformes numériques, la cybersécurité et les technologies liées à la défense.