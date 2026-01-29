Wizz Air annonce une perte trimestrielle, les actions augmentent grâce aux espoirs de reprise

Wizz Air touchée par des problèmes de moteur Pratt & Whitney

Perte d'exploitation de 123,9 millions d'euros, plus importante qu'il y a un an

Les coûts de maintenance ont augmenté en raison de l'inflation et des livraisons de moteurs

Les actions bondissent de plus de 10 %

Wizz Air WIZZ.L a annoncé jeudi une perte d'exploitation au troisième trimestre conforme aux attentes, après avoir relevé ses prévisions de croissance de capacité au début du mois grâce à des livraisons supplémentaires d'Airbus et au retour d'avions précédemment cloués au sol.

Les actions et les bénéfices de la compagnie aérienne ont été mis sous pression par les problèmes de moteurs Pratt & Whitney RTX.N appartenant à RTX, ainsi que par les conflits au Moyen-Orient et en Europe de l'Est.

"Nous nous remettons progressivement de l'immobilisation des avions liée aux moteurs et, au cours de la prochaine année fiscale, nous visons une moyenne de 20 à 25 avions immobilisés en raison de problèmes liés à la poudre de métal", a déclaré le directeur général Jozsef Varadi dans un communiqué.

Les actions de Wizz Air étaient en hausse de plus de 10% à 0848 GMT, M. Varadi ayant déclaré à Reuters qu'il était heureux d'annoncer des résultats "sans surprise, plutôt bénins".

La perte d'exploitation de Wizz Air s'est creusée à 123,9 millions d'euros (148,5 millions de dollars) au cours du trimestre, contre 75,9 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes interrogés par LSEG s'attendaient à une perte de 137,95 millions d'euros.

L'exercice financier de la compagnie aérienne se termine le 31 mars.

Wizz Air a déclaré que l'aggravation de la perte reflétait une "charge de dépréciation plus élevée précédemment prévue" sur les anciens avions.

M. Varadi a déclaré que les coûts unitaires totaux augmenteraient par rapport à l'exercice précédent, car la compagnie doit faire face à des coûts de maintenance plus élevés liés à l'inflation et à l'incertitude concernant les livraisons de moteurs Pratt & Whitney, ainsi qu'à des coûts d'amortissement plus élevés liés au calendrier de retrait de la flotte d'A320ceo.

Les immobilisations au sol liées aux réparations de moteurs sont tombées à 33 avions au 31 décembre, contre 40 un an plus tôt. M. Varadi a déclaré à Reuters que ce nombre devrait tomber à 25 d'ici la fin de l'été 2026, et que tous les appareils devraient être remis en service d'ici la fin de l'année civile 2027.

"Nous avons une relation quelque peu compliquée avec Pratt & Whitney, a déclaré M. Varadi, ajoutant qu'il était confiant dans le calendrier de réparation établi et dans le "plan de redressement bien exécuté".

Après s'être retirée du Moyen-Orient l'année dernière, Wizz Air a récemment demandé l'approbation des États-Unis pour opérer des vols entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.

(1 dollar = 0,8344 euro)