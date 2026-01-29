Wizz Air annonce une perte au troisième trimestre en raison de coûts de maintenance plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Wizz Air est confrontée à des problèmes de moteurs Pratt & Whitney appartenant à RTX

*

Perte d'exploitation de 123,9 millions d'euros, plus importante que les 75,9 millions d'euros de l'année précédente

*

L'augmentation des coûts de maintenance due à l'inflation et les livraisons de moteurs ont un impact sur les résultats financiers

(Mises à jour tout au long de l'article avec le contexte et plus de détails sur les déclarations) par Joanna Plucinska

Wizz Air WIZZ.L a annoncé jeudi une perte d'exploitation au troisième trimestre , conforme aux attentes des analystes, après avoir récemment revu à la hausse ses prévisions de croissance, grâce à des livraisons supplémentaires d'Airbus et à la remise en service d'avions précédemment cloués au sol.

Lesactions et les bénéfices de Wizz Air ont connudes difficultés alors que la compagnie est confrontée à des problèmes de moteurs Pratt & Whitney appartenant à RTX RTX.N , ainsi qu'à des défis géopolitiques au Moyen-Orient et en Europe de l'Est.

"Nous nous remettons progressivement de l'immobilisation des avions liée aux moteurs et, au cours du prochain exercice, nous visons une moyenne de 20 à 25 avions immobilisés au sol en raison de problèmes liés à la poudre de métal", a déclaré le directeur général Jozsef Varadi dans un communiqué.

La perte d'exploitation de Wizz Air au troisième trimestre s

'est creusée à 123,9 millions d'euros (148,48 millions de dollars) contre 75,9 millions d'euros un an plus tôt.

Les analystes interrogés par LSEG s'attendaient à une perte de 137,95 millions d'euros.

L'exercice financier de Wizz Air se termine le 31 mars.

La perte plus importante est attribuable à une "charge de dépréciation plus élevée précédemment guidée" sur des avions plus anciens, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Néanmoins, Varadi a déclaré que la compagnie s'attendait à des coûts unitaires totaux plus élevés par rapport à l'exercice précédent "comme nous l'avions prévu ... (coûts de maintenance plus élevés) en raison des pressions inflationnistes, reflétant en partie l'incertitude concernant les livraisons de moteurs Pratt & Whitney après les visites d'atelier et des coûts d'amortissement plus élevés liés au calendrier de mise hors service de la famille A320ceo"

La compagnie a ajouté que le nombre d'avions immobilisés pour cause de réparation de moteur était tombé à 33 au 31 décembre, contre 40 un an plus tôt.

Après s'être retirée du Moyen-Orient l'année dernière, Wizz Air a récemment demandé l'approbation des États-Unis pour opérer des vols entre la Grande-Bretagne et les États-Unis .

(1 dollar = 0,8344 euro)