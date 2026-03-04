Wix.com en hausse après l'annonce d'un investissement en capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 mars - ** Les actions de Wix.com WIX.O gagnent 7,2 % à 79,70 $ dans les échanges de pré-marché
** La plateforme de développement web a annoncé un investissement en capital de 250 millions de dollars dirigé par Durable Capital Partners et a fourni des perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 dans la fourchette moyenne à deux chiffres
** Les revenus de la société ont également augmenté de 14% en glissement annuel pour atteindre 524 millions de dollars, manquant légèrement l'estimation consensuelle de 527,82 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG
** L'action WIX a chuté d'environ 28,4 % depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de 3,1 % de l'indice Nasdaq Composite .IXIC au cours de la même période
** L'objectif de prix médian de Wall Street est de 147,21 $, ce qui implique une hausse de ~98% par rapport à la dernière clôture de l'action; 21 des 23 analystes considèrent l'action comme un "achat" ou un "achat fort"
