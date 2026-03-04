 Aller au contenu principal
Wix.com en hausse après l'annonce d'un investissement en capital
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de Wix.com WIX.O gagnent 7,2 % à 79,70 $ dans les échanges de pré-marché

** La plateforme de développement web a annoncé un investissement en capital de 250 millions de dollars dirigé par Durable Capital Partners et a fourni des perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 dans la fourchette moyenne à deux chiffres

** Les revenus de la société ont également augmenté de 14% en glissement annuel pour atteindre 524 millions de dollars, manquant légèrement l'estimation consensuelle de 527,82 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'action WIX a chuté d'environ 28,4 % depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de 3,1 % de l'indice Nasdaq Composite .IXIC au cours de la même période

** L'objectif de prix médian de Wall Street est de 147,21 $, ce qui implique une hausse de ~98% par rapport à la dernière clôture de l'action; 21 des 23 analystes considèrent l'action comme un "achat" ou un "achat fort"

Valeurs associées

NASDAQ Composite
22 516,69 Pts Index Ex -1,02%
WIX.COM
74,3600 USD NASDAQ +2,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/03/2026 à 11:42:58.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/03/2026 à 11:42:58.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

