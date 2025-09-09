Wix.com augmente son offre d'obligations convertibles d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de Wix.com Ltd WIX.O , constructeur de sites web basés sur le cloud, ont augmenté de 1,8 % avant la cloche à 155,90 $ après une augmentation de capital supérieure à l'objectif ** La société basée en Israël a déclaré tard lundi () qu'elle avait fixé le prix d'une offre privée d'obligations convertibles (CBs) à 0 % sur 5 ans d'un montant de 1 milliard de dollars

** Le prix de conversion initial de 210,49 $ représente une prime de 37,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Les actions de WIX ont terminé la séance du lundi en baisse de 2 cents à 153,08 $ après que la société a annoncé une offre de 750 millions de dollars pour acquérir des entreprises, des produits, des services ou des technologies complémentaires

** La société a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser 62,5 millions de dollars du produit net de l'offre pour payer le coût des options d'achat plafonnées et environ 75 millions de dollars pour racheter simultanément ses actions

** Le prix plafond des transactions d'options d'achat plafonnées sera initialement de 267,89 $, soit 75 % de plus que la dernière vente de l'action

** Jusqu'à lundi, les actions de WIX ont baissé d'environ 29 % depuis le début de l'année ** 22 des 25 analystes notent WIX comme "strong buy" ou "buy", les autres comme "hold"; le prix cible médian est de 200 $, selon les données de London Stock Exchange Group (LSEG)