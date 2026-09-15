Wiwynn, filiale de Wistron, inaugure une nouvelle usine de 1,6 milliard de dollars au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Wiwynn, filiale de Wistron
3231.TW , fournisseur de Nvidia NVDA.O , a annoncé lundi l'ouverture d'un nouveau site dans l'État américain du Texas, fruit d'un investissement de plus de 1,6 milliard de dollars.
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