Wiwynn, filiale de Wistron, inaugure une nouvelle usine de 1,6 milliard de dollars au Texas

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Wiwynn, filiale de Wistron

3231.TW , fournisseur de Nvidia NVDA.O , a annoncé lundi l'ouverture d'un nouveau site dans l'État américain du Texas, fruit d'un investissement de plus de 1,6 milliard de dollars.